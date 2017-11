15-jarige joyrider onder invloed aangehouden na autorit door Bommelerwaard

Over Alem valt genoeg te vertellen

22 november ALEM - Het 246 pagina's tellende boek 'Alem' wordt vrijdagavond in dorpshuis De Drie Linden in Alem ten doop gehouden. Zo'n dikke pil over een dorpje met nog geen 650 inwoners? ,,Jazeker" beweren de auteurs, ,,er is genoeg te schrijven over Alem."