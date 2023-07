29-jarige Wijchenaar is slachtoffer fataal ongeval op Maas en Waalweg

Verkeers­cha­os in Oss: spoorweg­over­gan­gen tijdelijk dicht na aanrijding op spoor

OSS - In delen van Oss is zaterdagmiddag korte tijd een verkeerschaos ontstaan doordat meerdere spoorwegovergangen tijdelijk dicht waren. Reden daarvoor was een aanrijding bij station Oss-West.