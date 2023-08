3% van alle kiezers in Maasdriel koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, minder dan gemiddeld in Gelderland

Persoon zwaarge­wond naar het ziekenhuis na incident in woning Kerkdriel, politie doet onderzoek

KERKDRIEL - Aan de Brouwersstraat in Kerkdriel is zondagmiddag iemand zwaargewond geraakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een traumahelikopter is geland in de buurt.