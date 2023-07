‘Als ouders ben je niet nodig als het goed gaat. Je bent pas nodig als het niet goed gaat’

Het begon in een zandbak en eindigt in een bruisend Paleiskwar­tier: Yvonne en William nemen afscheid van Mazzeltoff

DEN BOSCH - Ze moesten in 1996 nog zelf voor het raam in de spiksplinternieuwe Bossche wijk gaan zitten om gasten te lokken. Waar waren ze in vredesnaam aan begonnen? Het kwam goed, want 27 jaar later nemen Yvonne en William van der Heijden afscheid van ‘hun’ populaire Eet- en Drinklokaal Mazzeltoff in het Paleiskwartier.