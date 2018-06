Archeologen gaan zoeken naar kasteelresten in Kerkdriel

Het bouwwerk, dat van hout was, stond op een motte. Dat is een aarden heuvel. Omdat de gemeente Maasdriel op die plek een waterberging aan wil leggen, volgt nu archeologisch onderzoek.

Proefsleuven

Er zijn al proefsleuven gegraven en die hebben uitgewezen dat er inderdaad waardevolle resten in de grond zitten. Volgens wethouder Erik van Hoften is het de bedoeling dat archeologen onderzoek gaan doen en zoveel mogelijk voorwerpen veilig gaan stellen. Dit gebeurt zodra het bestemmingsplan gewijzigd is. Die wijziging is nodig om de waterberging aan te kunnen leggen. Van Hoften denkt dat de archeologen in september uit de startblokken kunnen. ,,Bij dat project willen we ook de plaatselijke schooljeugd gaan betrekken", aldus Van Hoften.