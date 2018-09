Asbest gedumpt aan Veerwaardweg in Hoenzadriel, locatie bekend om vele dumpingen

Mathieu Gremmen waarnemend dijkgraaf Waterschap Rivieren­land

31 augustus TIEL/WERKENDAM/ZALTBOMMEL - Mathieu Gremmen (63) is per 1 september waarnemend dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Hij is de tijdelijke opvolger van Roelof Bleker, die na acht jaar afscheid neemt.