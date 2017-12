Auto belandt op zijkant door botsing tegen lantaarnpaal, bestuurder vermoedelijk onder invloed

Ammerzodense stalbrand is de vierde grote brand in de regio: duizenden varkens dood in 2017

6 december AMMERZODEN - De grote brand in een stal in Ammerzoden is de vierde in de regio in een jaar tijd. Bij de branden in Oirschot, Mill, Heeswijk-Dinther en Ammerzoden kwamen samen duizenden dieren om het leven.