Avri houdt eerste bijeenkomst over anders inzamelen restafval in De Weesboom Ammerzoden

AMMERZODEN - Met een bijeenkomst in De Weesboom in Ammerzoden begint Avri aan een voorlichtingsronde in de Bommelerwaard over de plaatsing van tientallen ondergrondse afvalcontainers.

Avri plaatst in de gemeente Maasdriel een kleine zestig afvalcontainers ter vervanging van de grijze kliko. Vanaf 2019 kunnen de meeste inwoners hun restafval in porties van 30 liter alleen nog kwijt in deze containers.

Belangstellenden kunnen dinsdag 18 september tussen 18.30 en 21.00 uur terecht in het dorpshuis aan de Voorstraat. Woensdagavond 19 september volgt dorpshuis De Parel in Rossum en donderdag 20 september De Kreek in Kerkdriel.

80 containers in de gemeente Zaltbommel