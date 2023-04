Ballonnen oplaten op Koningsdag? Op deze manier mag het weer

Kay Tejan is terug bij TOP Oss, maar waarom hij weg was blijft onduide­lijk

Kay Tejan is weer in genade aangenomen bij TOP Oss. De spits ontbrak tegen Jong FC Utrecht in de wedstrijdselectie. Vrijdagavond bewees hij direct zijn waarde met een goal en assist in het spektakelstuk tegen De Graafschap (3-3).