BBB is in Maas en Waal écht van het platteland: ‘De Randstedeling gaat niet in Wamel wonen’

Wethouder Ans Mol is stemmenka­non, maar komt tekort voor zetel in Gelderland: ‘Had hem anders afgewezen’

Wethouder Ans Mol (West Maas en Waal) heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen 2300 voorkeursstemmen behaald. Daarmee is ze in Maas en Waal een stemmenkanon gebleken voor de BoerBurgerBeweging, maar het is niet genoeg voor een zetel in de Gelderse Staten.