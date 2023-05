Bert Roelofs, dierenbeul of dierenvriend? ‘Ik lig onder een vergrootglas. Wat ik ook doe, het is nooit goed’

Vrede tussen corporatie en man die auto op dak parkeerde: ‘Het is goed gegaan. Ze gaan alles fiksen’

OSS - Helemaal happy is vrijdag de Ossenaar, die eerder deze week als schreeuw om aandacht een auto op het dak van zijn schuurtje liet takelen. De woningbouwvereniging is langs geweest voor een uitgebreid gesprek over de aangekaarte problemen in de huurwoning.