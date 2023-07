Bestuurder bestelbus overleden door botsing met vrachtwagen: ‘Heel harde klap, dacht dat het onweer was’

Bestelbus in vlammen op onder brug tussen Den Bosch en Hedel, mogelijk gestolen voertuig in brand gestoken

HEDEL - Een witte bestelbus is donderdagavond verwoest door een brand in Hedel. Het vuur ontstond rond 20.40 uur aan het einde van de doodlopende Sint Helenaweg, onder de Prinses Irenebrigadebrug. Dat is de brug over de Maas tussen Hedel en Den Bosch.