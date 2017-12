Betrokkenen inbraak met geweld en brand in Kerkdriel kijken uit naar moment van terugkeer in 2018

,,Angst heb ik niet’’, stelt Wil Kollenburg, eigenaresse van The Read Shop in Kerkdriel. ,,Maar ik ben er in mijn hoofd wel mee bezig, omdat je weet dat het een jaar geleden is gebeurd. Toen ik afgelopen zaterdag de winkel afsloot, besefte ik dat toen ik dat vorig jaar deed, ik niet meer terug hoefde.’’

Klap met stuk ijzer

In de nacht van 4 op 5 december 2016 gaat het helemaal mis. Vier inbrekers, die het gemunt hebben op de geldautomaat achter in de zaak, worden gestoord door echtgenoot John Kollenburg. Die is op afstand gealarmeerd en komt poolshoogte nemen. Hij krijgt een klap met een stuk ijzer en ziet de daders er vandoor gaan. Behalve The Read Shop gaan bij de brand ook het pand van Kruidvat en de bovenwoning van de familie Piels verloren.

Begin maart werd de huidige, tijdelijke winkel aan de overkant van het plein geopend, inclusief opnieuw een ING-servicepunt. John Kollenburg, die bij de klap enkele gebroken ribben en een klaplong opliep, gaf toen aan van één rib nog wel last te hebben. ,,Inmiddels is hij weer helemaal opgeknapt.’’ De hoop is dat ze in maart, april weer terug kunnen naar hun oude stek.

'Er zijn ergere dingen'

Ook Brent Piels kijkt er naar uit om weer te gaan wonen op de plek waar hij van het ene moment op het andere werd verjaagd. De nieuwbouw vordert gestaag. ,,We zien het omhoog gaan’’, zegt eigenaar Piels, die met zijn gezin aan de overkant van het plein verblijft. ,,We zijn heel goed opgevangen. Echt stilstaan bij de dag van 5 december doet hij niet. ,,Er zijn ergere dingen. Elke dag maken er mensen ellendige dingen mee.’’