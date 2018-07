Brand bij voetbalclub HRC'14 in Rossum niet aangestoken

Nieuwe huisnum­mers voor één kant van Veersteeg in Kerkdriel

13 juli KERKDRIEL - Het is even lastig voor de bewoners: de huizen aan één kant van de Veersteeg in Kerkdriel krijgen binnenkort nieuwe nummers. Volgens een woordvoerster van de gemeente Maasdriel gaat de wijziging op 1 augustus in.