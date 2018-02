Bulgaars uitzendbureau moet toch champignonplukboete van 300.000 betalen

Brabants Dagblad, Kontakt en Carillon organiseren ver­kie­zings­de­bat­ten in Maasdriel en Zaltbommel

6 februari KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - Het Brabants Dagblad, Het Kontakt en Het Carillon organiseren volgende maand twee verkiezingsdebatten. Dat in Maasdriel staat gepland voor donderdag 8 maart in Kulturhus De Leyenstein. Het debat in Zaltbommel is op maandag 12 maart in de aula van het Cambium College aan de Courtine.