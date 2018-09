Burgemeester Maasdriel: 'Groot watertransport bij brandweer Hedel blijven'

Zaak liquidatie Chahid Yakhlaf in Kerkdriel: geen onderzoek naar manipula­tie data

24 september KERKDRIEL/AMSTERDAM - Er komt geen aanvullend onderzoek naar de mogelijkheid dat versleutelde berichten van het Nederlandse bedrijf Ennetcom mogelijk gemanipuleerd zijn. Advocaat Jan-Hein Kuijpers had namens zijn cliënt liquidatieverdachte Hicham M. om dat extra onderzoek gevraagd. M. staat met vijf anderen terecht voor onder andere de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel, in 2015.