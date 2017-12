Burgemeester Maasdriel in gesprek met eigenaren 'Polenhuizen'

KERKDRIEL - Er wordt gewerkt aan de overlast van de 'Polenhuizen' in de verschillende dorpskernen van Maasdriel. Dat laat burgemeester Henny van Kooten desgevraagd weten.

Huizen in woonwijken die worden opgekocht om er groepjes arbeidsmigranten in te huisvesten. Ook in Maasdriel komt dat steeds meer voor. En dat leidt tot klachten.

Lees ook Huisvesting van arbeidsmigranten in Zaltbommel en Maasdriel wringt ook in de wijk Lees meer

Overlast

Tijdens een discussieavond van GroenLinks en PvdA over wonen, gingen onlangs meerdere schrijnende voorbeelden over de tafel. Van mensen die zo'n 'Polenhuis' naast zich hebben gekregen en hun woongenot compleet kwijt zijn. Ze komen met verhalen over herrie (ook 's nachts), drank- en drugsgebruik, feesten en ruzies.

Volgens een recente telling van de gemeente Maasdriel worden inmiddels al ruim honderd huizen door groepjes migranten bewoond. Een kleine 20 in Hedel en Ammerzoden, ruim 30 in Kerkdriel, een stuk of 13 in Heerewaarden en ook kernen als Velddriel en Rossum hebben al kennisgemaakt met het fenomeen.

Contactpersoon

Van Kooten is nu in gesprek met de eigenaren van deze huizen. Hij probeert afspraken te maken die de overlast terug moeten dringen. Zo moet er bijvoorbeeld een contactpersoon zijn die dag en nacht bereikbaar is wanneer buren overlast ervaren.