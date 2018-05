Burgemeester Maasdriel sluit weer een drugspand, dit keer in Velddriel

Tiende Fair met Flair is de grootste en tevens de laatste

24 mei WELL - De Jacobshoeve in Well staat zaterdag 26 mei van 11.00 tot 17.00 uur weer vol gezellige kraampjes. In tien jaar tijd is Fair met Flair uitgegroeid van 28 naar ruim 50 deelnemers. Toch is het de laatste keer dat dit kleinschalige lifestyle-evenement wordt gehouden.