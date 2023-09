In de kantine zet de buurt puntjes op de i voor nieuw Beunings zwembad: geen grote kubus en hangplek voorkomen

Minderbroe­der Ben viert zijn 60-jarige jubileum, waarom gaat hij op zijn 79ste nog steeds door?

HEDEL/MEGEN - Komt mooi uit dat Ben van Bronkhorst uit Hedel zestig jaar Franciscaan is. Kan hij alsnog óók vieren dat hij in 2021 een halve eeuw priester was. Hij zet zich in voor de zaligverklaring van wijlen Megense broeder Everardus Witte. ,,Ik zoek nog wel een wonder.”