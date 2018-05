Camping Maaszicht in Kerkdriel moet weer 'een pareltje' worden

Leden gezin Klingen gaven hun leven en redden daarmee dat van anderen

10 mei ALEM/HEDEL - Annette Oudejans dook in de geschiedenis van het gezin Klingen, waar ze zelf een afstammeling van is, dat zo hard werd getroffen in de oorlog in Alem. Zaterdag 12 mei is ze in Hedel voor een 'Ontmoet en groet'.