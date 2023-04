Celstraf dreigt voor Wijchenaar, die ontkent: ‘Ik heb een hekel aan drugs’

Nog twee aanhoudin­gen in grote drugszaak waarin miljoenen cash, dure whisky en horloges in beslag werden genomen

Er zijn opnieuw aanhoudingen verricht in het internationale drugs- en witwasonderzoek waarin vorige week alleen al in Hellouw een miljoen euro cash werd gevonden. Toen werden een man (43) uit Waardenburg en een man (67) en vrouw (39) uit Rucphen gearresteerd. Nu zijn ook een man (47) uit Asperen en een man van 39 uit Herwijnen in de boeien geslagen.