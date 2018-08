Chinook maakt voorzorgslanding in Velddriel

Verdachte Alem was vrijwilli­ger tussen de kinderen; zorgen bij veel ouders

28 augustus ALEM/ZALTBOMMEL - Het OM is zeer terughoudend met het geven van informatie over de ontuchtzaak in Alem. Dat is in het belang van alle betrokkenen, maar heeft ook een keerzijde: grote zorgen bij ouders in de omgeving van de verdachte.