Computerwinkel in Ammerzoden was vorig jaar zomer ook al doelwit van inbraak

Dronken automobi­list doet dutje achter het stuur... midden op kruispunt bij Velddriel

29 juli VELDDRIEL - Als het diep in de nacht is en je hebt een aantal glazen alcohol achter de kiezen, dan is het niet gek dat je even in slaap valt. Het is alleen niet zo handig om dat te doen als je achter het stuur zit. Helemaal niet midden op een kruispunt.