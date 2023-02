Culttrainer Pieter de Jongh heeft nieuwe club én een boek: ‘Voor 2 jaar getekend, maar dat zegt hier niets’

Pieter de Jongh, de voetbaltrainer uit Asperen die al vele jaren in het (verre) buitenland werkzaam is, heeft een nieuwe club. De 52-jarige oefenmeester, die zichzelf The Champ noemt, gaat voor twee jaar aan de slag bij Silver Strikers FC uit Malawi. Bovendien komt er in mei een boek uit over De Jongh, die in 2020 viraal ging door in uiterst gebrekkig Engels een interview te geven aan de media in Zimbabwe. De ondertitel ‘Van Hollandse jongen tot voetbalkoning van Afrika’ zegt al veel over de inhoud.

,,De CEO van mijn oude club Highlanders FC uit Zimbabwe heeft me hier aanbevolen’’, legt De Jongh uit hoe hij bij Silver Strikers FC in Malawi, dat ook wel het Hart van Afrika wordt genoemd, is terechtgekomen. ,,Ik was zelf nog nooit in Malawi geweest, hooguit op doorreis.’’

Drie topclubs

In Malawi zijn drie topclubs, Nyasa Big Bullets, Mighty Wanders en de nieuwe werkgever van De Jongh, die als bijnaam The Bankers (de bankiers) heeft. ,,Het is echt een grote club met veel fans. We zitten in de hoofdstad Lilongwe’’, weet De Jongh. ,,Mijn ontvangst op het vliegveld was geweldig. Er waren veel supporters en de perspresentatie werd ook druk bezocht. Mijn doel met Silver Strikers is duidelijk: zilverwerk winnen en om de titel spelen. Ik heb voor twee jaar getekend, maar dat zegt in Afrika niets, haha.’’

Rond 16 mei, wanneer zijn boek wordt gepresenteerd, is De Jongh weer even in Nederland. ,,Een klein weekje, denk ik. Ik schuif dan ook aan in verschillende tv-shows, doe radio-interviews, een paar signeersessies en maak een YouTube-aflevering van ‘Bij Andy in de auto!’ met Andy van der Meijde.’’

Volledig scherm De omslag van het boek van Pieter de Jongh, alias The Champ. © Privéfoto

Pieter de Jongh, die bij vv Asperen als voetballer begon, was in de regio als trainer werkzaam bij Heerjansdam en FC Dordrecht. Hij vertrok in 2012 naar het buitenland en werkte in landen als Moldavië, Hongarije, Kenia, Zuid-Afrika, Mongolië, Rwanda, Swaziland, Zimbabwe, Somalië en nu dus Malawi.

