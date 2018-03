De Bommelerwaardcup: één gezellig mierennest

Ruim 270 kinderen deden dit jaar mee aan de Bommelerwaardcup. Zij waren afkomstig van acht verschillende verenigingen in de Bommelerwaard of net daar buiten. De deelnemende verenigingen komen uit Hedel, Aalst, Brakel, Kerkdriel, Zaltbommel, Gameren en Bruchem. Ook Haaften deed mee: een dorp dat officieel net buiten het gebied valt, maar wel nauw betrokken is bij de cup.

Elke vereniging regelt iets om de dag goed te laten verlopen: de één regelt de zaal, de ander ruimt op. Dat is nodig, vindt Sandra Kerkhoff van gymvereniging Hamarithi. ,,Het kan hier best een mierennest zijn, maar het is wel heel gezellig."

Jongensteam

De winnaar van vorig jaar, GTV Argos, was ook aanwezig. Opvallend is dat de vereniging een groep met jongens heeft. Een deel daarvan deed mee tijdens de Bommelerwaardcup. ,,Het is nu het derde jaar met een jongensteam", aldus Patricia de Geus van gymvereniging Argos. ,,In totaal heeft de vereniging 18 jongens die lid zijn. Het groeit steeds harder, dat is erg leuk om te zien. De reden dat zij een apart team hebben is omdat zij andere onderdelen volgen dan de meisjes."