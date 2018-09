De pittige baan van een schooldirecteur:'ze durven niet meer te zeggen dat ik zoveel vakantie heb'

Met haar boterhammetjes voor zich strijkt ze neer op de stoel van meester Paul, de leerkracht van groep 3-4. Terwijl meester Paul pauze heeft, eet schoolleider Deborah Snoeren (36) met zijn klas. En dat is gezellig. Ze praat met de leerlingen over wat ze deze week hebben gedaan. Hoe hun weekend is geweest. Intussen draait ze bekers open en repareert ze een broodblik. ,,Zullen we nog een keer een grap uithalen'', oppert leerling Bart. Vorige week gingen de kinderen gillend op hun stoel staan toen hun eigen meester weer terug de klas in kwam. Ze deden alsof er een muis in het lokaal zat. ,,Ga je alvast iets bedenken?'' antwoordt juf Deborah.



Het is alsof ze dagelijks voor de klas staat. Niets is minder waar. Deze schoolleider begon op haar 26ste al als directeur van de Tweestromenschool in Heerewaarden, een dorp tussen de Maas en Waal in Gelderland. In de eerste jaren combineerde ze dat nog met een paar dagen voor de klas - 'ik wilde met de voetjes in de klei blijven' - maar dat is niet meer te doen. Daarom geniet ze zo van de overblijf. ,,Er bestaat een verkeerd beeld van een schooldirecteur. Mijn vriendinnen durven echt niet meer te zeggen dat ik zo lekker veel vakantie heb'', zegt Snoeren.