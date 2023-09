De wereld speelt ‘choulbak’ in Beneden-Leeuwen: ‘Sinds we competitie spelen, vinden de Fransen het leuk’

Verkeers­boe­tes van 3000 euro in Den Bosch? Zo moet patserge­drag worden aangepakt, aldus deze actiegroep

DEN BOSCH - Patsergedrag in het verkeer aanpakken. Daarbij zou Den Bosch het voorbeeld van Rotterdam moeten volgen. De actievoerders van Stop Verkeersgeweld in Den Bosch zien kleine verbeteringen. ,,Maar in Rotterdam komen ze met boetes van 3000 euro. Dan laten ze het wel uit hun hoofd.”