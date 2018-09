Dieven slaan weer toe op Rossumse boerderij

Burgemees­ter Maasdriel: 'Groot watertrans­port moet bij brandweer Hedel blijven'

25 september HEDEL - ,,Het is slecht voor de motivatie van de brandweervrijwilligers en bovendien wijst de praktijk uit dat we het materieel gewoon nodig hebben.” Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel vindt het maar niks dat de brandweer Hedel het groot watertransport dreigt te verliezen. ,,Dit specialisme willen we niet kwijt.”