Dikke tranen bij Rossumse taartenkoningin

ROSSUM - Julia Mylonas is er 'kapot van'. Ze mag geen koffie met taart meer serveren in haar zaakje 'Lick the Plate' in Rossum. 'Illegaal', aldus de gemeente Maasdriel. Haar droom lijkt in duigen te vallen.

'Help me alsjeblieft', schrijft ze geëmotioneerd op haar Facebookpagina. 'Ik heb mijn hele hart en ziel hierin geïnvesteerd. Laat het niet mislukken. Kom alsjeblieft taart van me kopen, zoek een excuus om te eten, geef het aan vrienden cadeau of neem het desnoods als ontbijt. Breng me een knuffel én wat tissues graag'.

Mylonas (50) begon haar horecazaakje begin juni in het Magazijn der Ideeën, een voormalig dijkmagazijn aan de Rossumse Kerkstraat waarin al een cadeauwinkel was gevestigd. Specialiteit is de grote variëteit aan zelfgebakken taarten. Een proefperiode van zeven weekenden wees uit dat de koffie-met-taart-formule als aanvulling op de winkel levensvatbaar was, dus startte ze begin deze maand 'officieel'. Met een minimaal budget, maar met een maximum aan vriendenhulp uit haar Rossumse woonomgeving wist de hard werkende chef-kok tot nu toe het hoofd boven water te houden, maar sinds vorige week laat ze het hoofd toch hangen.

Alleen afhalen

Op het -inmiddels grotendeels ontmantelde- terrasje voor de zaak doet ze haar verhaal. In het Engels, want 'als het emotioneel wordt is je moedertaal toch het gemakkelijkst'. ,,Een handhaver kwam namens de gemeente binnen om me te vertellen dat ik moet stoppen met persoonlijke bediening aan de tafels. Verkoop achter de toonbank mag wel doorgaan. Dat betekent dat ik vanaf nu moet functioneren als afhaaldienst. Taart in een doosje om mee te nemen." Over sluiten piekert ze niet. ,,Ik blijf zaterdag, zondag en maandag open en ga proberen het serveren op termijn te legaliseren."