Dodelijk ongeluk bij rotonde in Heerewaarden

Schapen doodgebe­ten door honden in een weiland bij Kerkdriel

21 oktober KERKDRIEL - Meerdere schapen zijn zwaargewond geraakt en zelfs overleden aan hondenbeten in een weiland bij Kerkdriel. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben. De eigenaar van de honden is inmiddels gevonden, laat de politie weten.