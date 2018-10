Drie nieuwe losloopgebieden voor honden in Ammerzoden, Well en Kerkdriel zijn geopend

Bijna alle gecontro­leer­de chalets permanent bewoond op camping Maaszicht Kerkdriel

16 oktober KERKDRIEL - Gemeente en politie hebben maandagavond opnieuw gecontroleerd op camping Maaszicht in Kerkdriel. Maasdriel wil inzichtelijk krijgen wie er op de camping verblijven en of er sprake is van permanente bewoning.