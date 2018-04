Dronken bestuurder veroorzaakt botsing in Velddriel en gaat ervandoor

Video + update Man valt 5 meter naar beneden in kerktoren Velddriel en breekt beide enkels

16 april VELDDRIEL - Een man is maandagochtend zo'n 5 meter naar beneden gevallen in de kerktoren van de H. Martinuskerk in Velddriel. De man werkte aan de telecom in de toren toen hij viel. Het gaat om 33-jarige man uit Almere, hij heeft aan de val twee gebroken enkels overgehouden.