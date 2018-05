Drugsdumping aan Maasdijk in Hedel, 44 vaten gedumpt

Wie misdroeg zich op kermis in Kerkdriel?

30 april KERKDRIEL - Het is nog steeds niet duidelijk wie de dader is van een geval van zware mishandeling tijdens de kermis op 11 juli 2015 op het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel. Er ontstond toen een vechtpartij waarbij het slachtoffer twee beenbreuken en een hersenschudding opliep.