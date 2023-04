E-truck is nog even wennen: 'Je ziet mensen denken, waar komt die wagen ineens vandaan?’

Kerkgebouw viert twee-eeuwige verjaardag: ‘Verduurza­men is nu een actueel punt’

De oudste kerk van Herwijnen (1493) is in 1558 door een storm verwoest. Het volgende kerkgebouw werd in 1820 door een dijkdoorbraak zwaar beschadigd. De locatie van die kerk is met vier betonnen paaltjes aangegeven op de huidige begraafplaats aan de Peperstraat.