Een gloednieuw fietspad van 3 kilometer, natuur en grote grazers: dijk bij Batenburg krijgt flinke make-over

Voor Dibbets is het seizoen al zo goed als voorbij: ‘Voor een snel herstel moet ik veel hardlopen en daar heb ik een bloedhekel aan’

Het nieuwe voetbaljaar is nog amper begonnen, maar voor Jesse Dibbets is het seizoen al zo goed als voorbij. De spelmaker van WNC uit Waardenburg zit voor de zoveelste keer in de lappenmand.