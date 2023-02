Een zonnebloem en een briefje in het Oekraïens: tot april 2024 welkom op Resort aan de Maas

EuroParcs en de gemeente Maasdriel zijn overeengekomen dat de noodopvang van ruim 200 vluchtelingen uit Oekraïne is verlengd tot april 2024. Door dit met het presentje en het briefje te laten weten, hoopt De Raaf dat dit de tijdelijke bewoners van de vakantiewoningen een beetje rust biedt. Ook biedt het de mensen perspectief dat ze in de regio werk kunnen zoeken.

Er is nog steeds een groeiende vraag naar opvang voor langere termijn, meldt Maasdriel. Bovendien zijn er in de gemeente geen plekken die meer geschikt zijn dan Resort aan de Maas.

Ontroerend moment

De Raaf: ,,Vrijdagmiddag zijn we met een kleine delegatie langs de huisjes gegaan om de bewoners het nieuws persoonlijk te vertellen. Het was een ontroerend moment waarop we weer eens beseften wat we hier doen: opvang bieden aan oorlogsvluchtelingen. Het was hartverwarmend om de dankbaarheid en opluchting te zien.”