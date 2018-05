Enorme ravage na noodweer bij fruitbedrijf De Groot in Hedel: 'Het is een catastrofe'

UPDATE Grote schade bij bedrijven in Hedel: daken bezwijken onder vele regenwater

29 mei HEDEL - Een deel van het dak van het fruitbedrijf De Groot Fresh Group langs de A2 bij Hedel is bezweken onder het vele regenwater. En ook bij onder andere transportbedrijven Van Opzeeland en Van Geffen en de Poolse supermarkt in het dorp is grote schade.