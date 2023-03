Europees geld voor dorpen in Maas en Waal en regio Nijmegen

Bossche school vreesde Amerikaan­se toestanden bij vuurwapen­mel­ding: ‘shooting is grootste angst’

DEN BOSCH - Tientallen agenten die je school bezetten, een helikopter in de lucht en de bange uren die volgen. De impact van de vuurwapenmelding bij de Bossche mbo-opleiding van KW1C is groot. ‘Je grootste angst is een schietpartij zoals in Amerika’, stelt bestuursvoorzitter Jos van Kessel.