Exportkeuring paardenmarkt Hedel niet langer in Brakel

De keuring in Brakel was 'niet ideaal', zei burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel in antwoord op vragen van D66. Fractievoorzitter Tom van Engelen wilde weten wat er gedaan wordt aan de verbetering van het welzijn van de paarden en hoe er wordt opgetreden tegen misstanden. ,,Want er is in Hedel nog een wereld te winnen", meende hij. ,,Je kunt wel overal water en ruwvoer neerzetten, maar als de dieren daar niet bij kunnen doordat ze te kort zijn aangelijnd..."