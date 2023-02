Flinke bomenkap in West Betuwe, vooral in Deil en Tricht: 139 bomen verdwijnen

Culttrai­ner Pieter de Jongh heeft nieuwe club én een boek: ‘Voor 2 jaar getekend, maar dat zegt hier niets’

Pieter de Jongh, de voetbaltrainer uit Asperen die al vele jaren in het (verre) buitenland werkzaam is, heeft een nieuwe club. De 52-jarige oefenmeester, die zichzelf The Champ noemt, gaat voor twee jaar aan de slag bij Silver Strikers FC uit Malawi. Bovendien komt er in mei een boek uit over De Jongh, die in 2020 viraal ging door in uiterst gebrekkig Engels een interview te geven aan de media in Zimbabwe. De ondertitel ‘Van Hollandse jongen tot voetbalkoning van Afrika’ zegt al veel over de inhoud.