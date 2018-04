Formatienieuws Maasdriel: SSM en CDA gaan samen verder

De afgelopen vier jaar hadden CDA en SSM ook al de touwtjes in handen. Al voor de verkiezingen lieten de twee doorschemeren graag samen verder te willen. De verhoudingen liggen nu wel iets anders, omdat SSM nu de grootste is. Over de samenstelling van het college is nog niets bekend. Afgelopen periode had het CDA twee wethouders en SSM eentje. Het ligt voor de hand dat dit de komende vier jaar andersom is. Dat Jan-Hein de Vreede (SSM) weer wethouder wordt, is zo goed als zeker.