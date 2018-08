Frits van Eeuwijk uit Alem Nederlands kampioen vissen

De prijzenkast van de Alemse visser puilt al jaren uit, maar de nationale titel ontbrak nog. ,,Ik ben hier dan ook echt ontzettend blij mee", zegt Van Eeuwijk, die in eigen dorp lid is van visvereniging De Alver. Omdat het Máximakanaal dicht bij huis is, heb ik daar een paar keer kunnen oefenen en dat heeft me echt enorm geholpen. Ik heb gekeken wat daar wel en niet werkt. En wat voor een soort vis daar vooral gevangen wordt."

Toen het er zaterdag om spande, was Van Eeuwijk er dan ook helemaal klaar voor. Hij won overtuigend. ,,Vooral witvis is in het kanaal lastig te vangen. Ik was de enige met vier witte voorns." Het kampioenschap behaalde Van Eeuwijk in de categorie 55plus. ,,Maar dat vind ik niks hoor, die leeftijdscategorieën. Dat doen ze sinds kort. Maar ik wil liever van iedereen winnen. Daar voel ik me nog jong genoeg voor."