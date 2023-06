Frustratie en vreugde nu klokkenspel in Wijchen na vijf jaar praten is geklapt: ‘Onbevredigend’

IN MEMORIAM ‘Mister Berchp­laets’ Fons van Dijk (79) overleden na ongelukki­ge val in zijn geliefde tuin

OSS/BERGHEM - Horecaman Fons van Dijk is dinsdagochtend op 79-jarige leeftijd overleden. Hij kwam complicaties na een ongelukkige val in de tuin niet meer te boven en sliep thuis in Oss rustig in. Hoewel de familie Van Dijk woont in Oss, is zij vooral een begrip in de Berghemse horeca.