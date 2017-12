Gedenkboom vol licht voor wensen uit Velddriel

Wensen voor een zieke, een dierbaar overleden familielid, een eigen lang gekoesterde wens of verlangen in geschreven tekst of een foto krijgen hier een plaatsje en mogen door iedereen zelf worden opgehangen. Het mag ook een knuffel zijn, een tekening of een kerstgedachte.

Kinderen van de Deken Wehmeijerschool uit Velddriel lopen vrijdag 8 december gezamenlijk naar de wensboom om hun wensen en gedachten op te hangen. Zondag 12 december na de eucharistieviering van 09.30 uur wordt de boom ontstoken en in het licht gezet. Ook dan is er alle gelegenheid om er wensen en kerstgedachten in de boom te hangen.

Na het ontsteken van de boom is er gelegenheid om even van gedachten te wisselen bij een kop koffie op de pastorie in Velddriel.Om 10.30 uur gaat tevens de kerstfair van start in dorpshuis de Boxhof.De entree is gratis en de ontvangst is een welkom met glühwein.