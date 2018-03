Geen drugs gevonden bij grote politie-actie bij fruitbedrijf in Hedel, wel vier mannen opgepakt

Zes lijsttrekkers Maasdriel móeten zich uitspreken tijdens ver­kie­zings­de­bat Kerkdriel

7 maart KERKDRIEL - Jezelf verschuilen als lijsttrekker is er donderdagavond 8 maart niet bij tijdens het verkiezingsdebat van het Brabants Dagblad, Het Kontakt en Het Carillon in Kulturhus De Leyenstein in Kerkdriel.