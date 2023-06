Geen geldzorgen voor Wijchen de komende jaren. Wethouder Gerrits is ‘best trots’

Ruilecono­mie tussen de boeken en dvd’s: plantenza­den te leen in de Vlijmense biblio­theek

VLIJMEN - Boekweit, papaver, paprika, margriet, zwarte tomaat en nog tientallen andere zaden in zakjes hebben allemaal een eigen stekje gekregen in de Zadenbibliotheek Vlijmen. Wil je er bovendien meer over weten, dan kun je terecht in een van de plantenboeken, want het initiatief vond onderdak in de gewone bibliotheek.