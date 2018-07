Geen onderzoek naar doodsmak: het is de baas maar

Hoe kan het dat er twee ongelukken gebeurden op het water in Well? Politiek in Maasdriel stelt vragen

3 juli WELL - Hoe zit het met de veiligheid op het water? De Maasdrielse CDA-fractie heeft er schriftelijke vragen over gesteld. Aanleiding hiervoor zijn twee ernstige ongelukken in krap een jaar tijd, op de Maas en op de dode Maasarm ter hoogte van Well.