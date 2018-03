Geen uitstel voor bezwaren tegen Programma Hoogfrequent Spoor; staatssecretaris dendert door

Politieke slogans vaak gemiste kansen volgens de kenners Liebrecht en Van Dijk

19 maart ZALTBOMMEL/DEN BOSCH/VUGHT - De strijd om de gunst van de kiezer is in volle gang. In vette letters spatten de partijleuzen van de billboards. 'Veel knullige, onbegrijpelijke en nietszeggende kreten', oordelen Christine Liebrecht en Tefke van Dijk van Slechteslogans.nl tijdens een rondje langs Zaltbommel, Den Bosch en Vught.