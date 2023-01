Gemeente veegt terrein Bert’s Animal Verhuur schoon: illegale bouwwerken en opslag weggehaald. ‘Een menselijk drama’

MET VIDEOAPPELTERN - Schaftwagens, huifkarren, containers en aanhangers. De gemeente West Maas en Waal is dinsdagochtend begonnen met het weghalen van illegale bouwwerken op het terrein van Bert’s Animal Verhuur in Appeltern. ,,We willen niet dat hij eronderdoor gaat.”

Een lange rij vrachtwagens en een heftruck voerden dinsdag ‘illegale bouwwerken waar geen dieren verblijven, en illegale opslag’ af. Ze begonnen dinsdag op de locatie Munseweg. Locatie twee, de Molenstraat, volgt.

Het is menens

De gemeente West Maas en Waal doet daarmee wat ze al tijden aankondigt: handhaven bij het bedrijf van de Appelterner. ,,Laat hij ze staan, dan gaan wij ze weghalen. Maar dan krijgt hij wel de rekening”, zei wethouder Ans Mol daar eind vorig jaar over. Dat het de gemeente menens is, is inmiddels wel duidelijk. ,,Het is van de lange adem, maar het moet stoppen. Die boodschap hebben we nu wel afgegeven.”

De actie van de gemeente neemt vermoedelijk twee dagen in beslag. De spullen en bouwwerken slaat de gemeente minimaal 2 weken en maximaal 13 weken op.

Quote Bert Roelofs is niet volgens de regels bezig, maar het is geen crimineel Ans Mol, Wethouder gemeente West Maas en Waal

‘Menselijk drama’

Mol noemde de actie dinsdag een ‘menselijk drama’: ,,Bert Roelofs is niet volgens de regels bezig, maar het is geen crimineel.” Jarenlang probeerde de gemeente de Appelterner te bewegen om zijn illegale praktijken af te bouwen, maar het mocht niet baten. Mol grijpt in en pakt door, maar laat Roelofs niet vallen. ,,Het is een inwoner van ons, daar willen we voor zorgen. We willen niet dat hij eronderdoor gaat.”

Als Roelofs wil, kan hij hulp van de gemeente krijgen. Mol: ,,Om een goede toekomst te maken.” Een toekomst binnen de regels welteverstaan. ,,Wat hij voor ogen heeft met het bedrijf, kan gewoon niet.”

De gemeente West Maas en Waal haalt illegale bouwwerken en opslag bij Bert's Animal Verhuur in Appeltern weg.

Tonnen aan lasten onder dwangsom

Bert’s Animal Verhuur moest voor 6 januari 125.000 euro aan dwangsommen betalen aan West Maas en Waal. Die zijn volgens de gemeente nog niet betaald. Daarom is er een invorderingsbesluit genomen en verstuurd. Inmiddels zijn er alweer nieuwe lasten onder dwangsom opgelegd van in totaal 225.000 euro.

Kamelen in de wei bij Bert's Animal Verhuur Appeltern. Op de achtergrond caravans en pipowagens.

Hondenfokkerij

De gemeente hield op 15 juni de eerste, grootschalige controle van dit jaar bij Roelofs. In oktober volgde een tweede onaangekondigde controle, in november een derde. Daaruit bleek dat Roelofs niet was gestopt met zijn illegale praktijken zoals het verhuren van dieren.

Zo werden er 95 honden aangetroffen terwijl hij er op ieder adres acht mag hebben, en maximaal twee nestjes per jaar.

Voor de rechter

Niet alleen de gemeente handhaaft bij Roelofs. Roelofs heeft het afgelopen half jaar voor de rechter moeten verschijnen vanwege het dierenleed dat op zijn terrein is aangetroffen. Die rechtszaak ging echter wegens persoonlijke omstandigheden van Roelofs tot tweemaal toe niet door.

In december werden dieren van Roelofs in beslag genomen in Arcen, waar hij ze had verhuurd voor een kerststal.

De gemeente West Maas en Waal haalt illegale bouwwerken en opslag bij Bert's Animal Verhuur in Appeltern weg.

