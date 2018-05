Gerard van den Anker krijgt eerste gouden erepenning van Maasdriel

Deze onderscheiding bestaat al meer dan vijftien jaar, maar dit is de eerste keer dat hij is uitgereikt. Van den Anker heeft er bijna twintig jaar lokale politiek op zitten. Hij begon in 1999 als raadslid voor het CDA en werd in 2002 wethouder. Dat bleef hij acht jaar. In 2010 ging hij vier jaar terug de gemeenteraad in, om vervolgens in 2014 weer voor vier jaar wethouder te worden.

Fruittelers

Van den Anker had ook landelijke politieke ambities. Hij stond bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op de lijst van het CDA, maar haalde het net niet. Van den Anker, die zelf fruitteler is, gaat nu aan de slag bij de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), waar hij volgende maand tot voorzitter benoemd wordt.

Burgemeester Henny van Kooten sprak woensdagavond lovende woorden over Van den Anker. Hij roemde zijn dossierkennis, inzet, doorzettingsvermogen en humor. 'Golden boy', vatte hij het tot slot samen. Van den Anker kiest voor een bescheiden afscheid. Interviews en recepties wil hij niet. ,,Ik heb dit twintig jaar met passie en plezier gedaan. Het is goed voor Maasdriel dat er vers bloed in het college komt. En voor mij is deze stap ook goed, want ik heb nog volop ambities."

Nieuw college